Коронавирус в Литве: 1633 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1633 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2738 человек, второй дозой - 2271, полную схему вакцинации завершил 15 696 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1325 пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 500 986 человек. Эта болезнь унесла жизнь 7097 человек.

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