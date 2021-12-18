В школах Алитуса – шокирующая реальность: мэр намерен предпринять радикальные меры

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис сообщил, что почти во всех школах города обнаружены следы наркотиков. Эту проблему он решает с помощью рейдов полиции с собаками. Представители Департамента по контролю над наркотиками, алкоголем и табаком считают, что это не снизит употребление наркотиков и не дает никакого результата.

16 декабря Цесюлис сообщил, что почти во всех школах города обнаружены следы кокаина.

"В трех школах обнаружены также следы героина, амфетамина, экстази и еще таких наркотиков, о которых я слышал впервые. Можно молчать и делать вид, что ничего нет, все хорошо. Можно порадоваться, что молодежь употребляет меньше алкоголя. Не модно. Но правда в том, что среди молодежи распространены иные способы одурманивания", – baugсообщил мэр в фейсбуке.

Он намерен решать проблему с помощью рейдов полиции со специально обученными собаками.

Департамент по контролю над наркотиками, алкоголем и табаком уже раньше провел исследование и сообщил, что обнаружение следов наркотиков в школе совсем не означает, что наркотики используют дети.

Достаточно того, чтобы ребенок в автобусе дотронулся до поручня, к которому прикасался наркоман, так частицы попадают в школу.

Департамент не рекомендует решать эту проблему с помощью полицейских рейдов.

"Более тщательное исследование происхождения следов наркотиков стоит дорого, а использование собак в школах или других запугивающих мер не снижает уровень распространения вредных привычек среди детей. Важно отметить, что выборочное тестирование учеников также не является превентивным способом решения проблемы, может даже нанести вред. В школе такие меры предпринимать не рекомендуется. Мы предлагаем не устраивать проверки в школах, а организовать превенцию и психологическую помощь детям", – указали представители департамента.

В начале 2020 г. такими же данными, как Цесюлис, поделился мэр Кретингского района Антанас Калнюс. Он обещал Delfi связаться с мэром Алитуса и поделиться своим опытом.

"Заявления о проблемах наркотиков в школе - холодный душ как для властей, так и для родителей, учителей. Но когда ты называешь проблему, появляются другие возможности, ты начинаешь думать, как ее решать. Мы сообщили - проблема есть. Мы рассказали родителям, на что обратить внимание. Начали проверять места, где могли употреблять наркотики, школу, все нормализовалось", – сказал мэр.

Заместитель мэра Дангирас Самалюс акцентировал, что первый шаг в деле решения проблемы – ее озвучивание и признание.

Он сказал, что работают больше на уровне превенции – лекции, беседы, работа с родителями и учителями.

"Выходим на улицу, ходим вокруг школы, смотрим, кто курит, подходим, говорим с учениками. Это делают, когда дети еще не определились. Если они уже употребляют, то такие меры не помогут, но это превенция для тех, кто еще не определился. Ученики видят, что есть контроль, и решают не связываться. Это превенция", – заметил он.

На вопрос, что делают, если дети уже употребляют наркотики, Самалюс ответил: "Тут нужна помощь психолога и общение с родителями. Это сложнее, если ученик употребляет наркотики, нужно решать психологические проблемы".

"Что касается собак, конечно, некоторые их боятся. Мы пока от этого отказались. Сейчас некоторые школы используют металлодетекторы, чтобы не дотрагиваться до детей. На расстоянии находим электронные сигареты, в них есть металлические части. Можно найти фольгу, которую заворачивают наркотики", – делился он опытом.

На вопрос, почему не используют собак, Самалюс ответил: "Первое - занятость, надо просить о помощи у пограничников или полиции, второе - некоторые дети боятся. Есть и другие технические меры, тестирование образцов с подоконников, металлодетекторы. В этом году пока ничем не пользовались. Приняли такое решение".

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