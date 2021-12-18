Ушел из жизни журналист Валентинас Мите

17 декабря, в Линкуве на 65-м году жизни скончался журналист Валентинас Мите. Об этом в социальной сети сообщила его сестра специалист по литературе Доната Митайте.

В 1981 г. Мите в Вильнюсском университете окончил английскую филологию и литературу, позже - историю. В 1986-1990 г. работал в библиотеке им. М.Мажвидаса.

Он был аналитиком в Департаменте информации и анализа первого правительства Литвы. С 1991 по 1992 г. редактировал еженедельник "Возрождение".

С 1992 по 1999 г. был корреспондентом Радио Свободной Европы. С 1999 г. был корреспондентом Радио Свободной Европы в Праге. В последнее время вел передачу "Студия 50" на радио LRT.

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