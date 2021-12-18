С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены

С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран причислены острова Тенерифе, Фуэртевентура и Гран-Канария,а также Французская Гвиана. Из красной зоны в желтую перейдет Румыния.

Приезжим из стран красной и серо зоны не позже чем на третий день после возвращения рекомендуется сдать ПЦР-тест на COVID-19. Эта рекомендация не будет распространяться на переболевших ковидом, если со дня их выздоровления прошло не больше 90 дней и болезнь была установлена с помощью ПЦР-теста. Анализы можно сдать бесплатно, записавшись на сайте 1808.lt или по номеру 1808.

Переболевшие ковидом (если со дня выздоровления прошло не больше 3 месяцев и диагноз был установлен с помощью ПЦР-теста) также освобождаются от двойного тестирования после возвращения из стран зоны повышенного риска.

Правила изоляции не меняются – приезжим из стран зоны повышенного риска придется соблюдать более строгую изоляцию.

Напомним, что в зависимости от того, в стране какой зоны находился человек в последние 14 дней до приезда в Литву, действуют разные правила.

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