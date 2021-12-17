Правление Клайпедского порта решило не предлагать уволить Латакаса

Правление дирекции Клайпедского морского порта постановило не предлагать освободить от должности главу дирекции Альгиса Латакаса.

Правление в пятницу постановило не рекомендовать министру транспорта Марюсу Скуодису уволить руководителя порта, однако предложит министру продолжить рассмотрение всего собранного материала.

"Правление не предлагает уволить руководителя, так как, по нашему мнению, нужно продолжать работу", - сказал на пресс-конференции в пятницу председатель правления дирекции Нериюс Удренас.

По словам Удренаса, единственная претензия к главе порта заключается в том, что, зная о продолжении транзита удобрений оказавшегося под санкциями "Беларуськалия" после 8 декабря, он не информировал об этом правление.

"Этот эпизод говорит нам об отсутствии настоящего искреннего сотрудничества, нехватке коммуникации (...), однако нарушили ли предприятие и руководитель санкции США и ЕС - нет", - подчеркнул глава правления.

Неделю назад министр заявил, что из-за продолжающегося транзита белорусских удобрений с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта сможет продолжать работу.

Дирекция порта - государственное предприятие, ее генерального директора назначает и освобождает от должности министр транспорта и коммуникаций.

Победивший на конкурсе Латакас возглавляет порт с июня 2020 года, его назначил на пост тогдашний министр транспорта Ярослав Наркевич.

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