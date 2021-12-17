Китай оказывает давление на германскую Continental, чтобы та не использовала производимые в Литве компоненты

Китай оказывает давление на германского гиганта по производству шин и автокомпонентов Continental, чтобы тот отказался от произведенных на его заводе в Литве компонентов, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Такие действия якобы связаны с дипломатическим конфликтов Литвы и Китая из-за тайваньского представительства в Вильнюсе.

Представитель Continental Automotive Lithuania Ева Концявичюте говорит, что узнала эту информацию из прессы, и отказалась ее комментировать.

"Политические вопросы вообще на уровне корпорации мы не комментируем", - сказала BNS Концявичюте.

Один из крупнейших в Литве инвесторов Continental приступил к деятельности в Каунасском районе в конце 2019 года. Завод компании стал крупнейшей инвестицией за 20 лет в производственный сектор в Литве.

В апреле этого года компания в Каунасской свободной экономической зоне начала строительство второго завода стоимостью более 90 млн евро, завершить которое планируется весной следующего года. Общие инвестиции Continental в Каунасе составят около 185 млн евро.

Китай разозлен решением Литвы позволить тайваньскому представительству действовать от имени острова, так как Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

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