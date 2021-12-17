Глава Минздрава объяснил предложение об обязательной вакцинации: много кто уже обсуждает

Литва - не единственная страна, обсуждающая возможность введения обязательной вакцинации для работников отдельных секторов, об этом говорят во многих странах Евросоюза, сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

"Об этом говорим не только мы, уже почти в 2/3 стран ЕС сейчас проходит или будет проходить дискуссия на эту тему, я думаю, ничего плохого нет в том, что у нас будет проект, мы его обсудим, оценим все замечания, мнения", – сказал в пятницу министр.

Он подтвердил, что проект об обязательной вакцинации сейчас находится в стадии согласования, в пятницу или в понедельник его зарегистрируют в базе правовых актов, потом его обсудит правительство.

о словам министра, согласно проекту, обязательно должны прививаться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, а также военные и госслужащие.

"Никто не говорит о всеобщей вакцинации населения, говорят о вакцинации людей в определенных сферах, которые работают с людьми из групп риска, это система образования, здравоохранения, социальная сфера- опека, уход. Есть предложение вакцинировать военных, госслужащих", – сказал министр.

На вопрос, будут ли увольнять тех, кто не согласиться с вакцинацией, Дулькис сказал, что "детали и прочие моменты еще обсуждаются", он не хочет пока ничего говорить, чтобы "не внести хаос".

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