Сквернялис: надеюсь, что Синкявичюс после ЕК вольется в нашу политическую силу

Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется, что покинувший партию "аграриев" еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в будущем, после завершения работы в Еврокомиссии, присоединится к политической силе, которую создает экс-премьер.

"Я надеюсь, что, когда Синкявичюс закончит свой срок полномочий, он действительно вольется на полную силу в нашу партию", - заявил руководитель Демократической фракции Сейма "Во имя Литвы" в пятницу радиостанции Ziniu radijas.

"В настоящее время он работает в Комиссии, что является основной обязанностью. Но не буду скрывать - мы действительно поддерживаем связь с Виргиниюсом и говорим о политическом будущем и настоящем", - добавил он.

О выходе из Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы Синкявичюс заявил в минувшее воскресенье, но также сказал, что пока не планирует вступать в партию, создаваемую Сквернялисом.

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