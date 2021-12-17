В Литве выявлено еще 3 новых случая "омикрона"

В Литве установлено еще три новых случая варианта коронавируса омикрон, всего их выявлено пять.

"Всего у нас пять случаев, три из которых привозные, по поводу одного выясняется источник инфекции, и еще один связан с человеком, который был за границей", - врач-эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Литвы (НЦОЗ) Дайва Размувене.

По ее словам, инфицированными являются люди в возрасте от 26 до 46 лет и у них наблюдаются симптомы, но ни один из них не госпитализирован.

В Литве на этой неделе были выявлены первые два случая штамма омикрон.

Этот вариант COVID-19, обладающий большим количеством мутаций, впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре, что побудили все страны мира ввести запреты на поездки в эту страну и возобновить внутренние ограничения, чтобы замедлить распространение вируса.

Эксперты отмечают, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире вариант дельта. Одна из причин - сокращение эффективности вакцин в связи с увеличением срока со времени последней дозы. При этом, по предварительным данным, этот вариант вызывает не такие тяжелые симптомы.

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