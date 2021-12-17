Министры энергетики Литвы и Украины Дайнюс Крейвис и Герман Галущенко ищут способы реализовать эти возможности до конца этого десятилетия, сообщает Министерство энергетики Литвы.
В последнее время Украина сталкивается с вызовами в сферах энергоснабжения и безопасности.
Министры также обсудили готовность Литвы и Украины отключиться от совместной системы IPS /UPS с Россией и Беларусью, что является одним из ключевых этапов синхронизации электрических сетей двух стран с сетями континентальной Европы.
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