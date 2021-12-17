На следующей неделе в правительстве Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса

На следующей неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации от коронавируса.

"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить правительству и правовые акты об обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно", – сказал А. Дулькис.

Дата вступления в силу подобных изменений об обязательной вакцинации пока не озвучивается.

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