Снижается поток белорусских грузов, Клайпедский порт увольняет 20 работников

Поскольку снижается поток белорусских грузов, Клайпедский порт увольняет 20 работников, эту информацию Delfi подтвердила Дирекция Клайпедского государственного порта.

Гендиректор порта Альгис Латакас сказал, что влияние санкций порт ощущает на протяжении всего года - часть грузов из Беларуси не приходит в порт с января.

"Фиксируется снижение потока грузов из Беларуси, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, поэтому в сентябре мы пересмотрели функции работников дирекции. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность, после этого будут уволены 20 человек", – сказал он Delfi.

По данным "Содры", в порту 17 декабря 2021 г. было 252 работника.

Клайпедский порт выполнял функцию транзитного порта для перевозки белорусских удобрений и других товаров.

"Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится, поэтому потребуется помощь компаниям, и, возможно, дирекции порта", – ранее сказал Delfi Латакас.

Delfi напоминает, что после скандала с транзитом продукции "Беларуськалия" во вторник председатель правления "Литовской железной дороги" Кястутис Шлюжас сообщил об увольнении главы "ЛЖД" Мантаса Бартушки.

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