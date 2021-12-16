Сейм одобрил направление военных в международные миссии в Мали и Мозамбике

Сейм Литвы в четверг принял постановление об участии литовских военных в международных миссиях, утвердив направление военных в новые миссии в Мали и Мозамбике.

В возглавляемую Францией операцию Takuba в Мали можно будет направить до 30 военнослужащих. Ранее планировалось, что Литва направит в Takuba военно-транспортный самолет Spartan с 12 военными – пилотами и специалистами по логистике.

"Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Комитет по иностранным делам (КИД) были первыми, кто предложил идею о содействии Литвы в миссии Takuba, возглавляемой Францией военной миссии в Мали, борьбе с джихадистами. Это пример того, как в парламенте можно не только поднимать вопросы, осуществлять парламентский контроль, но и менять политику, формировать ее", - сказал председатель КНБО, консерватор Лауринас Кащюнас.

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Заместитель председателя КИД, "аграрий" Гедрюс Сурплис отметил, что комитет "принял решение безусловно поддержать миссию Франции".

"Чем больше Литвы в международной безопасности, тем больше безопасности в Литве, и я рад, что мы еще раз показали, что Литва является надежным стратегическим партнером, и еще я рад, что наше голосование совпадает с визитом председателя Сената Франции в Литву", - сказал Сурплис.

За принятие постановления об участии литовских военных в международных миссиях проголосовало 120 членов Сейма, три парламентария воздержались.

За голосованием по вопросу об участии военных в международных миссиях наблюдала находящаяся в Вильнюсе делегация во главе с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Сейм также одобрил направление литовских военнослужащих в новую международную миссию в Мозамбике. К начатой в этом году Евросоюзом военной учебной миссии в Мозамбике литовцы присоединятся с середины 2022 года. В эту международную миссию планируется направить до 11 литовских военных и гражданских служащих системы обороны, конкретно - двух штабных офицеров.

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