Лицензию предоставил Европейский Центробанк. В Европе у банка также есть учреждение электронных денег Revolut Payments и специализированный банк Revolut Bank.
Гендиректор обеих компаний Джо Хенеган завил, что Литва остается основным центром Revolut в Евросоюзе.
"В данный момент основное внимание мы уделяем развитию банковских операций во всей Европе", – сказал Хенеган.
По сообщению Центробанка, в конце сентября объем вкладов населения в Revolut Bank составлял 395 млн евро, а кредитный портфель - почти 12 млн евро.
Revolut Bank получил лицензию специализированного банка в декабре 2018 года, а приступил к деятельности в 2020 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!