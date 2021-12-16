Коронавирус унес жизнь еще одного молодого человека

В последнее время в Литве от COVID-19 умирает немало молодых людей. Портал Delfi уже писал, что 12 и 13 декабря скончались двое мужчин из группы 30–39 лет. Перед этим болезнь унесла жизни мужчины и женщины младше 30 лет.

По данным Департамента статистики Литвы, коронавирус унес жизнь и еще одного мужчины из возрастной группы 30–39 лет. Смерть этого жителя Ширвинтского района была зарегистрирована 14 декабря. Он не был привит.

Представитель Ширвинтской больницы подтвердила, что к ним привезли молодого человека в тяжелом состоянии, его реанимировали. Потом его увезли в Электренскую больницу. Женщина не могла сказать тот ли это человек, который потом скончался.

С представителями Электренской больницы пока связаться не удалось.

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