Глава МИД о представительстве Литвы в Китае: с нашей точки зрения - это посольство

В связи с тем, что Китай добивается переименования диппредставительства Литвы в Пекине в Офис поверенного в делах министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что придерживается позиции, согласно которой дипмиссия Литвы в Пекине является посольством.

"На наш взгляд, это посольство, которое никогда не меняло своего названия, и изменение названия должно производиться по двустороннему соглашению с согласия обеих сторон. Односторонние поправки не признаны международным правом, это было бы нарушением Венской конвенции", - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что консульские услуги в Китае предоставляются удаленно, как и раньше, из-за пандемии коронавируса.

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"Точно так же, как и раньше, из-за карантинных ограничений консульские услуги предоставлялись удаленно, это делается и есть сейчас", - сказал Ландсбергис.

Он также подтвердил, что литовских дипломатов в Пекине больше нет, и им было дано короткое время для отъезда.

"Я не могу назвать точное количество (вернувшихся работников), но на данный момент дипломатического персонала больше нет. Ему дали очень короткий срок, по сути, даже не дали, и было сообщено, когда истечет срок действия удостоверений личности", – сказал министр.

"Мы попросили более длительный срок, просто по техническим причинам людям было трудно уехать, мы не получили ответа на просьбу о продлении срока, и люди вернулись (в Литву) как можно скорее", - сказал Ландсбергис.

Глава МИД сообщил в среду, что Китай добивается переименования посольства Литвы в Пекине.

Министерство иностранных дел подтвердило BNS, что представительство Литвы в Китае было предложено назвать Офисом временного поверенного в делах делах (Office of the Charge d‘Affaires). Временный поверенный в делах посольства Аудра Чяпене отозвана для консультаций.

Комментируя ситуацию, Ландсбергис подчеркнул, что это не было закрытием посольства.

По его словам, Литва может рассмотреть "различные предложения" об изменении названия представительства, но они должны быть согласованы с законодательством Литвы.

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