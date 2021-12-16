Жители Литвы все чаще приходят в аптеки: один товар буквально сметают с прилавков

Провизоры отмечают, что в последнее время особой популярностью пользуются быстрые тесты на коронавирус. За последние дни спрос на них вырос на 30%. Провизоры Eurovaistinė в пресс-релизе сообщают, что некоторые клиенты покупают тесты на всю семью, если кто-то заболевает, другие – готовятся к праздникам и собираются провериться перед встречей с родными и близкими.

"Жители делают тесты дома перед тем, как поехать на встречу с родственниками, это приветствуется, но надо знать, что если мы заразились, а концентрация вируса небольшая, то тест этого еще не покажет. Тесты, которые продают в аптеках предназначены для самоконтроля, но не надо забывать о риске", – сказала провизор Вилманте Усялене.

Несмотря на то, что в этом году жители планируют праздновать Рождество в обычном режиме, провизор напоминает, что важно оценить состояние своего здоровья.

"Если вы неважно себя чувствуете, у вас температура или был контакт с больным, даже если вам не назначили изоляцию, лучше оставайтесь дома", – сказала провизор.

До праздника осталась неделя, поэтому важно, как вы используете это время. Усялене рекомендует избегать мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию.

Важно также не откладывать вакцинацию от коронавируса, особенно если пришло время бустерной дозы.

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