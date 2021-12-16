Министр: глава ЛЖД должен покинуть свой пост в начале января

Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка должен покинуть этот пост в начале января, сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Предварительно знаю, что речь идет об уходе в начале января, но это вопрос соглашения между правлением и руководителем", – сказал министр в четверг журналистам.

"Я лишь в общем информирован о таких обсуждениях, но окончательных деталей не знаю", – добавил он.

Председатель правления ЛЖД Кястутис Шлюжас во вторник заявил, что с целью сокращения эскалации ситуации с продолжающимся транзитом белорусских удобрений через Литву М. Бартушка покинет пост после переходного периода, однако конкретного срока не назвал.

Бартушка заявил BNS, что было найдено лучшее решение.

Бартушка, бывший гендиректор компании погрузок нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta, возглавляет ЛЖД с 16 декабря 2016 года.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя "Беларуськалий" через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи "Литовским железным дорогам".

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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