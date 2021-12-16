В вильнюсском магазине Rimi совершено нападение на охранника

16 декабря в Вильнюсе, на ул. Л.Асанавичютес, в магазине Rimi снова было совершено нападение на охранника. В полицию об этом сообщили в 11.15 ч.

Полиция сообщает, что в магазине совершено нападение на охранника компании Grifs AG. Охранник закрыл магазин, агрессор находится в магазине.

На место происшествия съехались многочисленные наряды полиции и охранников компании Grifs AG.

Представитель Grifs AG Рута Юодейке информировала Delfi, что во время конфликта никто не пострадал. В магазин вошел клиент, который отказался взять корзинку (сейчас это необходимо для контроля числа покупателей в магазине) и стал возмущаться. Когда охранник потребовал, чтобы мужчина взял корзинку, покупатель вышел из себя и толкнул охранника.

После этого охранник заблокировал дверь магазина и вызвал группу быстрого реагирования Grifs AG и полицию. Агрессивный покупатель вскрыл заблокированную дверь и сбежал.

Напомним, что в октябре в этом же магазине возник конфликт между охранником и покупателем, который не хотел надевать маску. Тогда покупатель прострелил охраннику обе ноги. "Стрелок" был задержан, однако в начале декабря его освободили из-под стражи.

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