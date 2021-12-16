Литовские водители обеспокоены: в продаже нет необходимых для автоаптечки средств

После того как Минздрав Литвы сообщил, что с января водителей ждут штрафы, если у них не будет правильно укомплектованных аптечек, начался хаос. 15 декабря стало известно, что введение аптечек нового образца отсрочено до апреля 2022 года. Водители стали искать вещи, которыми надо пополнить аптечку. Выясняется, что не все можно найти в продаже. Как быть водителям? Время есть, но где брать необходимые средства?

На форумах в интернете водители делятся информацией о том, где можно купить жгуты-турникеты, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования. Однако вскоре стало известно, что в литовских аптеках все эти средства уже раскуплены, а когда появятся - неизвестно.

"Я купил в одном магазине для обоих автомобилей, заплатил 74 евро. Обрадовался, но тут мне перезвонили и сказали, что товара нет, когда поступит, неясно, поэтому мне вернут деньги", – рассказал о своем опыте один водитель.

Участники другого форума делились ссылками на китайские сайты, где можно приобрести необходимые средства.

Минздрав акцентировал, что у водителей на пополнение аптечек есть время до 1 апреля 2022 года. Если аптечка была куплена после 1 января 2019 г., то купить надо только жгуты-турникеты. Если аптечка старая, то придется покупать все необходимые средства.

"Средства для оказания первой помощи должны быть с обозначением CE, которое означает, что эти средства были произведены при соблюдении всех необходимых правил безопасности, прошли проверку на безопасность. Перед тем как покупать такие средства у неевропейских производителей, надо проверить, есть ли на них необходимые обозначения, зарегистрирован ли производитель в ЕС, есть ли у него необходимые сертификаты, действуют ли они. Медицинские средства, которые не отвечают установленным требованиям, не должны попадать на литовский рынок, поэтому импортеры этих товаров могут понести большие убытки. Еще хуже, если такие медицинские средства попадают на рынок и представляют потенциальную опасность пациентам и пользователям", – сказано в сообщении Минздрава.

Полиция успокаивает водителей

Представитель Литовской дорожной полиции Ренатас Сяурусайтис сказал Delfi, что полиция не будет спешить с наказанием водителей, которые не успеют обновить содержимое аптечек.

"Мы видим сложившуюся ситуацию, понимаем, что водителям сложно приобрести аптечки с требуемым содержимым, поэтому будем руководствоваться критерием разумного смысла и не бросимся сразу наказывать водителей. По сути, полиция не будет проводить рейды для проверки содержимого аптечек, но надо отметить, что у полицейских есть право проверить их в любое время", – сказал специалист.

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