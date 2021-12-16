Активного участника "Семейного марша" обвиняют в угрозах убийством

Активного участника "Семейного марша", беспорядков у парламента Антанаса Кандротаса (по кличке Целофанас) ждет еще одно уголовное дело. На этот раз ему предъявлены обвинения в угрозе убийством журналистки LRT Индре Макарайтите. Это подтвердил сам Кондратас и полученный порталом Delfi документ.

41-летний житель каунасского района Кандротас – снова в поле зрения правоохраны. Ранее он уже был судим за финансовые преступления, сейчас его подозревают в угрозе убийством или нанесения телесных повреждений журналистке LRT Макарайтите. Кондратас сказал, что на его счету - это девятое дело.

Кандотас сказал Delfi, что его хотели допросить по этому делу как подозреваемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку с ним не было адвоката. Кандротас не захотел подробно рассказать об этих обвинениях. Он только сказал, что дело завели, вероятно, поскольку журналистка написала заявление в полицию.

Delfi выяснил, что обвинения основаны на высказываниях Кандротаса в видео, размещенном в Facebook 22 ноября этого года.

"Когда он комментировал передачу ЛРТ от 22 ноября 2021 г. "Доброе утро, Литва", в которой журналистка Макарайтите рассказывала ведущей о своем документальном фильме "Анатомия беспорядков", звучали угрозы убийством или нанесением тяжких телесных повреждений, он публично призывал к расправе над Макарайтите, угрожал ей", – сказано в документе, составленном полицией.

На видео Кандротас называл Макарайтите "пропагандисткой" и рассуждал о том, что, возможно, пришло время "поставить ее на место".

Вот текст, произнесенный Кандротасом на вышеупомянутом видео:

"Ну, так я этой пропагандистке могу сказать только "до поры до времени". Рак вот, точно надо сделать так, чтобы эта Макарайтите, она, ну, у нас еще будут с ней дела, мы ее так не оставим.

А вот этого вот деятеля, мы устроим ей баню и ей грозит уголовное дело тоже за вот эту пропаганду, я уверен, я лично постараюсь, чтобы ее не Дулькис как следует от..хал, а надо, чтобы народ ее нормально от...хал, ну, наступит этот час, что-то с ней случиться, даю 100%, должно что-то произойти karma is a bitch, так вот этой bitch надо так и сказать.

Так если такую надо убить, такого деятеля, vaкак я понимаю Конституцию, так это то же самое, что она - угроза Конституции, выходит, что ее пора ставить на место?"

Кроме того, 28 ноября 2021 года появилось еще одно видео, на котором Кандротас также говорил о фильме журналистов LRT "Анатомия беспорядков". Он останавливал кадр фильма в телевизоре с изображением Макарайтите и, по словам полицейских, "угрожал убить ее или нанести тяжкие телесные повреждения".

"Маткарайтите, поверь, мы еще доберемся до тебя", – сказал Кандротас.

В Литве за угрозы убийством грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Кандротас в ближайшее время может оказаться за решеткой. В рамках одного из дел, которое рассматривал каунасский окружной суд, он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы. Осужденный обжаловал решение суда. Кандротас остается на свободе, пока суд рассматривает апелляцию.

Кроме того, в судах рассматривают несколько дел, в которых Кандротаса обвиняют в совершении финансовых преступлений. Кроме того, он проходит по делу о беспорядках у парламента 10 августа.

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