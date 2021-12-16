За минувшие сутки вновь не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы Литвы

За минувшие сутки, с полуночи среды, литовские пограничники не фиксировали ни одной попытки незаконного пересечения границы Литвы с Беларусью, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

Пограничники отмечают, что это уже вторые такие сутки подряд без нарушений и четвертый раз с 3 августа, когда СОГГЛ получила право не впускать иностранцев, пытающихся попасть в Литву незаконным путем.

В последнее время количество разворачиваемых мигрантов составляло однозначные цифры.

В среду также не было и впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

Между тем, латвийские пограничники за сутки не выпустили 69 нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщила СОГГЛ.

Статьи по теме: Погранслужба: за минувшие сутки пограничники не развернули ни одного мигранта

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!