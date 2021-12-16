Коронавирус в Литве: 1879 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1879 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему вакцинации завершили 17 493 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1267 пациента с COVID-19, 113 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15 500 молекулярных (ПЦР) и 3500 антигенных тестов на коронавирус.

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