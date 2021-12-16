Ситуация из-за омикрона ухудшается: Минздрав Литвы обновил рекомендации на праздники

Минздрав Литвы обновил рекомендации с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения штамма "омикрон". В Литве уже подтвердили два случая заболевания "омикроном".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что сейчас особенно важно ускорить ревакцинацию и применять другие меры управления COVID-19.

Напомним, что самое эффективное средство от этого вируса - вакцинация. Как показали предварительные данные некоторых стран, если жители привились третьей дозой через 4 месяца или раньше, то риск заболевания штаммом "омикрон" снижается в три раза.

Минздрав рекомендует:

Прививаться, если вы привиты – привиться бустерной дозой.

Избегать мест массового скопления людей как в помещениях, так и на открытом пространстве.

Правильно надевать маски и респираторы. Респираторы рекомендуется надевать, если не получается соблюдать безопасное расстояние.

Надевать маски и респираторы на улице, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию (не менее 2 м).

Отказаться от необязательных массовых мероприятий на рабочих местах, в школах, на территориях муниципалитетов и личных праздников.

Если появились даже минимальные симптомы простуды или COVID-19 – оставаться дома, изолироваться и тестироваться, чтобы защитить окружающих от вируса.

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