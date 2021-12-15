На границе Литвы с Беларусью растут очереди грузовых машин

На границе Литвы и Беларуси вновь протянулись очереди грузовых машин. Почти на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) водители вынуждены ждать проверки более суток.

На КПП Медининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), по данным на 9 час. утра, в очереди стояли 209 грузовиков, которым придется ожидать около 34 часов. На КПП Лаворишкес (Котловка) – 90 грузовиков, которым придется ждать около 20 часов. На КПП Райгардас (Привалка) – 120 грузовых транспортных средств, которым придется ждать около 27 часов. На КПП Шальчининкай (Бенякони) – 207 грузовиков, время ожидания - около 27 часов.

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На белорусской стороне очереди грузовиков сократились, однако также остаются большими.

По данным Государственного пограничного комитета, на КПП Видзы стоят 220 грузовиков, в Котловке – 420, в Каменном Логе – 340, в Беняконях – 310, в Привалке – 280.

В среду литовская Дирекция пограничных КПП информировала, что по причине миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью выросли потоки грузовых транспортных средств, которые отправляются в Беларусь через Литву. По информации дирекции, выросший транспортный поток особо ощущается на КПП Райгардас.

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