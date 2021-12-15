Введение налога на автомобили в Литве откладывается на неопределенный срок

16 декабря в парламенте Литвы было запланировано обсуждение нового налога на автомобили. Однако, как подтвердил Delfi советник министра охраны окружающей среды Мариюс Гайлюс, эту процедуру отложили.

"Завтра проект закона о налоге на моторные транспортные средства в парламенте представлен не будет. Надеемся, что это произойдет позже", – сказал он, но примерную дату назвать не смог.

Он объяснил отсрочку так: "Во вторник на заседании парламента были представлены пакеты Министерства охраны окружающей среды, поэтому попросили сделать перерыв. Их отложили на четверг. Так образовался затор из проектов".

Между тем член фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс сказал Delfi, что ему Гентвилас сказал, что проект налога не представлен, поскольку некоторые министры не склонны голосовать за него.

"Поэтому он не намерен становиться политической жертвой и не собирается идти с этим проектом в парламент. Пока у него такая позиция. Может, его кто-то заставит это сделать, но сначала должен одобрить кабинет министров", – сказал Буткявичюс.

На замечание, что правительство уже одобрило этот проект в ноябре, Буткявичюс ответил, что говорил с Гентвиласом на прошлой неделе.

"Он на прошлой неделе был в моем кабинете, мы разговаривали. Он сказал, что после этого или как-то еще ему сказали, что некоторые министры не одобрят. Может, и в парламенте его не одобрят", – сказал он.

Гайлюс сказал Delfi, что информацию о том, что кто-то из министров не одобрит проект, он должен уточнить.

Ранее сообщалось, что новый ежегодный налог на автомобили вступит в силу с 2023 года и может составлять 29,3-470,63 евро.

До 2025 г. жители в среднем будут платить 138 евро, а потом налог удвоится.

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