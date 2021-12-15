Министр транспорта Литвы о транзите белорусских удобрений: в этой ситуации виноватых очень много

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорит, что после того, как будет найдено решение по белорусским удобрениям, о нем будет сообщено обществу, а в нынешней ситуации "виноватых очень много".

"В этой ситуации виноватых очень много, проблем и вопросов, оставленных без ответа, очень много. Если говорить об изменениях в самом договоре, которые должны были быть представлены ответственным за национальную безопасность институциям, и заканчивая авансами, которые были приняты,- это те вопросы, на которые мы ответим", - сказал Скуодис в среду журналистам возле здания правительства.

Он сказал, что решений, как прекратить транзит удобрений "Беларуськалия" - "не одно", однако он не хочет повторять ошибки и называть их заранее.

"Решение не одно, мне не хотелось бы повторять ошибки, я не хочу называть их заранее, не хочу называть никакие даты. Когда мы договоримся и будем уверены относительно решений, которые зависят от нас, тогда мы очень внятно о них сообщим", - сказал Скуодис.

Министр подтвердил, что осенью подписал распоряжения о разрешении представителям "Беларуськалия" приехать в Литву, но сказал, что сделал это в общем порядке и с ними не встречался.

"Да, я подписываю не одно распоряжение о прибытии в Литву граждан третьих стран, таков порядок, институции, учреждения или компании частного сектора обращаются, если это актуально для их бизнеса, и я, как ответственный за эту сферу министр, подписываю эти распоряжения", - сказал Скуодис.

Комментируя решение премьера Ингриды Шимоните не удовлетворить его прошение об отставке, Скуодис сказал, что не знал о нем до позднего вечера.

"У нас с премьером вчера было несколько встреч, и утром в восемь часов, и потом в девять часов вечера. Я в девять часов лично не знал о решении премьера, вышел после встречи уже с просьбой забрать заявление (об отставке - ред.) и идти работать, а не заявления носить", - сказал Скуодис.

Он также сказал, что не знает, как долго еще будет работать руководитель государственной компании "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка. Во вторник стало известно, что он уйдет с должности после переходного периода.

"Это компетенция исключительно правления и решения правления. Когда они будут приняты, правление само прокомментирует", - сказал министр транспорта.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник сообщила, что министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис должны оставаться на своих должностях, а правительство продолжит работу в том же составе.

Она сообщила, что не удовлетворит прошения министров об отставке, несмотря на проблемы с прекращением транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву.

Ландсбергис и Скуодис на минувшей неделе сообщили о готовности уйти в отставку из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США для этого предприятия.

Перед этим было сообщено об уходе главы ЛЖД Бартушки после переходного периода.

Председатель правления предприятия Кястутис Шлюжас сообщил, что Бартушка уйдет, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для "Беларуськалия" транзитом удобрений через Литву и снизить репутационные риски предприятия.

По словам Шлюжаса, до отставки Бартушка с командой должен будет создать "очень четкий, прозрачный и эффективный" план действий, как управлять ситуацией в дальнейшем.

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