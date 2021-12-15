Глава Минздрава Литвы: об ограничении мобильности не может быть и речи

В Литве подтвердили два первых случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон". Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что об ограничении мобильности в стране не может быть и речи.

"На самом деле ни о каких ограничениях мобильности не может быть и речи. Основной критерий – ситуация в больницах", – сказал 15 декабря журналистам министр.

О первых двух случаях "омикрона" в Литве Минздрав сообщил 15 декабря.

Этот вариант COVID-19, обладающий большим количеством мутаций, впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре, что побудили все страны миры ввести запреты на поездки в эту страну и возобновить внутренние ограничения, чтобы замедлить распространение вируса.

Эксперты отмечают, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире вариант дельта. Одна из причин - сокращение эффективности вакцин в связи с увеличением срока со времени последней дозы. При этом, по предварительным данным, этот вариант вызывает не такие тяжелые симптомы.

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