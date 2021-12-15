После скандала выясняется печальная правда: Лукашенко сам может привезти удобрения в Клайпеду

Когда белорусские удобрения перестанут перевозить "Литовские железные дороги" (ЛЖД), этой деятельностью может заниматься частный перевозчик, сказал президент Литовской ассоциации компаний по перевалкам портовых грузов Вайдотас Шилейка. Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что заняться этим очень хотела бы компания Gargždų geležinkelis, связанная с "Беларуськалием".

8 декабря стало известно, что несмотря на то, что вступили в силу санкции США, через Литву по-прежнему идут вагоны "Белоруськалия" в Клайпедский порт. Начался кризис в правительстве Литвы – в отставку подавали министры иностранных дел и транспорта.

В то же время ищут способ расторжения договора "ЛЖД", зарегистрирован проект закона о применении санкций в отношении Беларуси и их осуществлении.

Однако портал Delfi выяснил, что если удобрения перестанет перевозить "ЛЖД", эту деятельность может перенять любой частный перевозчик. Например, Gargždų geležinkelis. К сожалению, директор этой компании Арунас Грикшас на запрос Delfi не ответил.

Во вторник вечером о том, что транзитом может заняться другая компания, упомянул и глава "ЛЖД" Кястутис Шлюжас.

"Зависит от того, какого уровня юридическое решение будет принято. Есть несколько вариантов: с точки зрения действующего сейчас правового режима, можно утверждать, что американские санкции, принятые в начале декабря, вступают в силу 1 апреля, по нашей юридической оценке, это и будет та дата, после которой перевозки сложно осуществлять. Но надо не забывать, что перевозками может заниматься не только "ЛЖД".

Вопрос в том, когда такие грузы не попадут в Литву. Сейчас наиболее вероятный сценарий - с 1 апреля, если до того времени появятся новые санкции, скажем, ЕС, или в Литве примут закон, который вчера представило Министерство транспорта, если они вступят в силу раньше, тогда и дата сместится, все зависит от правовой базы", – сказал он.

На вопрос, насколько велика вероятность того, что перевозками займется частная компания, Шлюжас ответил:

"Если решения коснутся только "ЛЖД", то я сказал бы, что очень велика вероятность, если правовые решения будут касаться Литвы, то вероятность будет небольшой, а если на уровне ЕС - то это будет невозможно в принципе".

Delfi ознакомился с документом, который Шилейка 8 декабря передал МИД и Министерству транспорта. В нем сказано, что из-за санкций США будет остановлен или ограничен транзит большей части белорусских грузов через Клайпедский порт.

"(...) такие санкции могут вызвать серьезные и долгосрочные отрицательные последствия для экономики Литвы. Сейчас около 30% всех грузов в Клайпеде - транзитные грузы из Беларуси, удобрения составляют 26% всех грузов в порту. Это принесет ущерб литовской экономике на сумму 300 млн. евро в год", – сказано в документе.

Там отмечено, что из-за остановки транзита белорусских грузов через Литву, ущерб понесут не только литовские компании, но и компании других стран ЕС и третьих стран, а также граждане, импортирующие белорусские товары, которые попали под санкции.

"Прекращение транзита из Беларуси противоречило бы международным обязательствам ЕС и Литвы в связи с транзитом грузов", – указал Шилейка.

14 декабря он сказал Delfi, что ему сложно было бы комментировать прекращение транзита удобрений через Клайпеду.

"Не могу комментировать, это решение политиков", – сказал он, заметив, что в рамках нынешних ограничений есть вероятность перенятия этих грузов частными компаниями. Правда, он напомнил, что предложен новый закон, который ограничит и деятельность частных компаний.

Кащюнас сказал, что предложенный закон еще оценивают юристы, его надо хорошо проанализировать. Он не сомневается, что сейчас грузы "ЛЖД" хотела бы перенять компания Gargždų geležinkelis.

"Они всегда хотели заполучить пространство. Они пытались конкурировать с "ЛЖД", надо помнить, кто управляет Gargždų geležinkelis. Там есть капитал того же "Беларуслкалия", они еще и маржу получат за счет перевозок. У нас есть комиссия по нацбезопасности, она должна оценить подобные попытки. Их можно ограничить", – сказал Кащюнас Delfi.

Один из акционеров Gargždų geležinkelis Игорь Удовицкий, который также является акционером "Беларуськалия" и Birių krovinių terminalas. "Беларуськалий" - государственная компания.

Delfi 14 декабря связался с адвокатом Удовицкого, однако он отказался от комментариев.

Напомним, что комиссия по координированию охраны важных для нацбезопасности объектов в декабре 2017 года не разрешила Birių krovinių terminalas арендовать небольшой участок в Клайпедском порту, объяснив это риском для нацбезопасности.

В ноябре сообщалось, что из-за того, что с декабря "ЛЖД" лишится около 11 тонн груза белорусских удобрений, компания LTG Infra, которой принадлежит инфраструктура железной дороги, впервые выделила на переполненных участках мощности для двух частных компаний Gargždų geležinkelis и LGC Cargo.

Представитель LTG Infra Гедиминас Петраускас сказал, что информация о предоставленных просителям мощностях является конфиденциальной. Он также отметил, что в кодексе железнодорожного транспорта нет оснований, которые позволили бы LTG Infra не выделять мощности для грузоперевозок.

В Литве действует еще одна компания по перевозке грузов по ж/д – LGC Cargo. Данные агентства BNS показывают, что эта компания через акционера в Латвии связана с "Российскими железными дорогами".

Представители LGC Cargo сказали Delfi, что для перевозок российских или белорусских грузов сначала надо получить доступ к информационной системе и международным договорам с белорусскими железными дорогами.

"Сейчас эти договоры и системы администрирует "ЛЖД", у частных перевозчиков доступа к ним нет. Поэтому сейчас у частных компаний нет возможности перевозить белорусские грузы. Другой момент - инфраструктура на пути из Беларуси в Клайпеду сейчас переполнена. По праву приоритета больше мощностей у того, кто перевозит больше грузов, поэтому через LTG Cargo у частных перевозчиков пока нет возможности получить мощности. Чтобы их получить, от них сначала должен отказаться LTG Cargo", – сказано в комментарии компании.

Представители LGC Cargo не сомневаются, что если примут закон об осуществлении санкций, то перевозить грузы "Беларуськалия" не сможет не только "ЛЖД", но и другие литовские компании.

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