В туннеле на окраине Вильнюса перевернулся тягач

В ночь на среду, в 23.40 ч., на окраине Вильнюса, на Минском шоссе, в туннеле, перевернулся тягач DAF с полуприцепом. Тягач снес заграждения, разделяющие ведущие в разные стороны полосы и остановился, перевернувшись на бок, перекрыв движение в обе стороны.

Пока тягач оттуда не вытянут, движение по туннелю будет невозможно. Недалеко от перевернувшегося тягача легковой автомобиль повредил колесо о бордюр. Ехавший со стороны Беларуси водитель тягача Volvo с российскими номерами успел остановиться у въезда в туннель.

По словам водителя, он вышел и увидел приближающийся автомобиль скорой помощи, стал махать его водителю, чтобы тот остановился, однако из-за скользкой дороги скорая смогла остановиться только в туннеле (там не было скользко).

Вскоре после этого появился легковой автомобиль Subaru. Его водителю тоже не удалось остановиться на льду, автомобиль потерял управление и врезался в полуприцеп перевернувшегося тягача. Subaru серьезно поврежден, но его водитель не пострадал.

Не пострадали и другие участники ДТП.

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