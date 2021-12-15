Кормушка простояла во дворе всего два дня, и тут в нее забралась серая крыса.
Гедре сказала, что о нежданной гостье ей "сообщила" собака.
"Я выглянула в окно и увидела в кормушке серую спину. Тогда взяла камеру и стала ждать, когда она появится еще раз", – рассказала женщина.
После этого Гедре подняла кормушку повыше, чтобы крыса не могла забраться в нее и не таскала птичий корм.
"Крыса была достаточно большая", – рассказала о крысе Гедре.
Сейчас по словам женщины, в кормушку прилетают синицы, сойки, а остатки корма с земли подбирают воробьи и сороки.
Гедре рассказала, что подкармливает птиц уже 10 лет, но крысу в кормушке увидела впервые.
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