В кормушку для птиц заявилась нежданная гостья

Гедре установила у своего дома в Вильнюсе кормушку для птиц и очень удивилась, увидев, кто повадился в нее. При виде такой гостьи у многих по телу побегут мурашки. О том, что в кормушку повадилась нежданная гостья, Гедре сообщила собака: "Я выглянула в окно и увидела в кормушке серую спину".

Кормушка простояла во дворе всего два дня, и тут в нее забралась серая крыса.

Гедре сказала, что о нежданной гостье ей "сообщила" собака.

"Я выглянула в окно и увидела в кормушке серую спину. Тогда взяла камеру и стала ждать, когда она появится еще раз", – рассказала женщина.

После этого Гедре подняла кормушку повыше, чтобы крыса не могла забраться в нее и не таскала птичий корм.

"Крыса была достаточно большая", – рассказала о крысе Гедре.

Сейчас по словам женщины, в кормушку прилетают синицы, сойки, а остатки корма с земли подбирают воробьи и сороки.

Гедре рассказала, что подкармливает птиц уже 10 лет, но крысу в кормушке увидела впервые.

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