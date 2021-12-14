С поста уходит председатель правления "ЛЖД" Мантас Бартушка

Правление "Литовских железных дорог" ("ЛЖД) заседало с утра во вторник и обсуждало обращение министра транспорта Марюса Скуодиса с просьбой оценить доверие к председателю правления "ЛЖД" Мантасу Бартушке. На заседании пришли к выводу, что Бартушка уйдет с поста после переходного периода.

Скуодис обратился к правлению компании в пятницу и заявил, что сомневается в том, что Бартушка может оставаться на своем посту.

Во вторник вечером состоялась пресс-конференция, на которой представитель правления "ЛЖД" Кястутис Шлюжас сказал, что на заседании обсуждался один основной вопрос, но он был не единственным.

"У меня еще нет всех деталей общей договоренности, поэтому не хочу ничего подробно комментировать. Конкретную дату сегодня вечером я еще не могу назвать, мы обязательно информируем, когда договоримся о ней", - так Шлюжас ответил на вопрос, когда Бартушка покинет пост.

На вопрос, когда прекратится транзит белорусских удобрений через Литву, он сказал, что все зависит от законодательной базы.

"Зависит от того, какого уровня юридическое решение будет принято. Есть несколько вариантов: с точки зрения действующего сейчас правового режима, можно утверждать, что американские санкции, принятые в начале декабря, вступают в силу 1 апреля, по нашей юридической оценке, это и будет та дата, после которой перевозки сложно осуществлять. Но надо не забывать, что перевозками может заниматься не только железная дорога.

Вопрос в том, когда такие грузы не попадут в Литву. Сейчас наиболее вероятный сценарий - с 1 апреля, если до того времени появятся новые санкции, скажем, ЕС, или в Литве примут закон, который вчера представило Министерство транспорта, если они вступят в силу раньше, тогда и дата сместится, все зависит от правовой базы.

Третий вариант – если мы увидим определенные обстоятельства, в силу которых та или иная сторона не может выполнять свои обязательства, такие как платежи, то это будет один из шагов, который будет иметь под собой юридическую основу", - сказал Шлюжас.

Он напомнил, что авансы белорусской компании пытались вернуть.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что решение Бартушки верное.

"Если нет никаких юридических последствий, если это не прямые санкции, тогда это, вероятно, ущерб репутации. Очевидно, что ущерб репутации нанесен, и, я думаю, что это верное решение", – сказал журналистам Ландсбергис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщение об отставке Бартушки не комментировала, сказав, что не успела с ним хорошо ознакомиться.

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