Вильнюсцев призывают не выходить из дома: тротуары превратились в катки

Жители Вильнюса, возвращавшиеся после работы домой, ругали дворников – тротуары были очень скользкими. Однако представители муниципальных служб говорят, что ничего с этим сделать нельзя, поэтому людям надо просто не выходить из дома.

В редакцию Delfi стали обращаться читатели, которые жаловались на скользкие тротуары.

"Пока я подъехала к светофору, видела, как на тротуаре упали два человека. На тротуарах очень скользко", - писала одна читательница.

Другая жительница столицы заметила, что травматологом надо готовиться - упавшие на скользких тротуарах люди наверняка получат тяжелые травмы.

Представитель компании Stebulė Эгле Висоцке сказала, что тротуары будут сколькими как минимум до утра.

"Сейчас рабочий день закончился, все разошлись по домом, никто ничего посыпать не будет. Кроме того, это делать бессмысленно. Это такое явление природы – дождь при минусовой температуре. Земля промерзла, а с неба идет дождь, поэтому формируется гололед. Если мы посыплем песком, на него попадет дождь, замерзнет песок и покроется льдом. Можно сыпать соль, но ее дождь растопит, большой пользы это не принесет", - сказала Висоцке.

Поэтому она советует вильнюсцам не выходить из дома.

"Если вам надо вывести собаку, сократите маршрут. Я сама приехала домой на машине, так еле дошла до подъезда, кругом лед. Но рабочие поедут посыпать тротуары только утром, до 8 ч утра ситуация должна измениться", - сказала специалист.

Представитель муниципальной компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс сказал, что на дороги после 18 ч. выехали машины, которые посыпают улицы.

"Но моросящий дождь при минусовой температуре дает гололед, поэтому водители должны оценить сложные условия на дорогах. Мы делаем, что можем, но дождь при минусе непростое явление, с ним надо бороться", - заметил он.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщала, что ситуация изменится после полуночи. Придет теплая масса воздуха, поэтому лед растает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!