План оппозиции провалился - глава Минздрава остается на своем посту

Парламент Литвы 14 декабря решал вопрос вотума недоверия министру здравоохранения Арунасу Дулькису. Комиссия, в составе которой были представители правящих и оппозиции, решила одобрить представленные Дулькисом ответы на вопросы. Парламент также одобрил эти выводы. Это означает, что голосования не будет, министр остается на своем посту.

В вотуме недоверия министру задавали вопросы, связанные с управлением пандемией, например, почему выбрана стратегия "практически принудительной вакцинации", а в мае, когда проявилась тенденция снижения темпов роста пожилых людей, не предприняли меры для поощрения вакцинации.

"Да, я допустил ошибки, но я не держусь за пост всеми руками. Если вы, и люди, которые делегировали меня, решите, что мои ответы неудовлетворительные – я уйду. А пока этого не произошло – я чувствую свою ответственность, буду продолжать работу", – сказал Дулькис.

В своих ответах он сказал, что на данном этапе управления пандемией COVID-19 обязательное тестирование и использование "паспорта возможностей" способствуют снижению напряжения в обществе – помогают не вводить жесткий карантин, а психологическое самочувствие людей больше связано не с вакцинацией, а с ограничениями, которые действовали.

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