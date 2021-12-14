Премьер Литвы: решение будет объявлено вечером

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение о дальнейшей работе правительства и своей работы на посту премьера объявит вечером, а прокомментирует его в среду.

"Сегодня тяжелый день, много голосований в парламенте, поэтому дайте завершить этот рабочий день. Наверное, Раса Якилайтене вас информировала, что решение будет объявлено сегодня вечером, а комментарии будут завтра после заседания правительства", – сказала Шимоните.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что не исключает отставки всего правительства из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия".

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