Сейм Литвы принял бюджет на 2022 год

Сейм Литвы во вторник принял государственный бюджет на 2022 год.

За бюджет проголосовал 71 член Сейма, голосовавших против не было, четверо воздержались.

Председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что это важный бюджет, потому что будут расти доходы жителей, а это важно в условиях роста цен.

"На это выделяется более 1 млрд евро", - отметил он.

С учетом средств Евросоюза доходы государства в следующем году составят 14,381 млрд евро, а расходы – 16,628 млрд евро, дефицит составит 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Долг властного сектора в конце 2022 года должен составить 44,8% ВВП - на один процентный пункт меньше, чем в этом году.

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