"Сегодня фракция предложила мне самому определиться относительно должности председателя КИД Сейма. Я рассмотрю это (предложение - ред.), когда выяснится, какое будет принято решение по заявлению министра ИД об отставке", - написал парламентарий в фейсбуке.
Связаться по телефону с Павилёнисом BNS во вторник не удалось.
Фракция Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов) предложила Павилёнису уйти в отставку с должности председателя комитета, подтвердила глава фракции Радвиле Моркунайте-Микуленене.
"Мы обратились во фракции к коллеге Жигимантасу с просьбой, чтобы он сам принял соответствующее решение с учетом всех обстоятельств. Это было единогласное предложение и решение", – сказала она журналистам в Сейме.
В последнее время Павилёнис остро высказывался по поводу несоблюдения санкций США в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" в Литве. Он сказал, что транзит удобрений должен был быть остановлен в первый день вступления санкций в силу - 8 декабря, между тем правительство заявило, что это было невозможно сделать.
Из-за продолжающегося транзита удобрений заявления об отставке вручили премьеру министр ИД, председатель СО - ЛХД Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис.
Решение о заявлениях министров премьер обещает принять во вторник вечером.
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