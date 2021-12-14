Премьер-министр: изменения к договору с "Беларуськалием" должна была утверждать комиссия

Изменения к соглашению между находящейся в госуправлении ж/д компанией ЛЖД и "Беларуськалием" должна была одобрить Правительственная комиссия по оценке важных для нацбезопасности сделок, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

В интервью телепередаче "Тема дня" телеканала LRT премьер отметила, что в октябре ЛЖД корректировала договор с белорусской компанией, предусмотрев в нем обязательство предоплаты за услуги транспортировки, и это понятно.

"Однако кажется, что были и другие изменения в договоре. Тогда возникает вопрос, почему этот договор не оказался на столе комиссии по нацбезопасности, где он должен был оказаться, по предварительным оценкам. (...) Очевидно, картина ответственности действительно более разнообразна, и договор сейчас действительно оценивают и в комиссии, здесь будут определенные последствия", – заверила она.

По словам премьера, договор между ЛЖД и "Беларуськалием" можно расторгнуть несколькими способами, и не обязательно это означает, что транзит удобрений должен был завершиться 8 декабря, когда вступили в силу санкции США, поскольку сами американцы предусмотрели более длительные сроки для завершения сделок для "своих субъектов".

"Естественно, что в этих обстоятельства одни указывают пальцем на других. Но я надеюсь, что будет достаточно мудрости все же договориться о том, как диагностировать ситуацию и решения", – сказала глава правительства.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании. Транзит не прекратился, поскольку "Беларуськалий", до вступления в силу санкций, в ноябре внес предоплату за транспортировку Литовским железным дорогам.

Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя отмечает, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационного ущерба.

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