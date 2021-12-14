Коронавирус в Литве: 1 492 новых случая и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1807 человек, полную схему вакцинации завершил 15 321 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 823 случая. Доля положительных тестов за семь дней немного снизилась составила 10,6%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось - около 7 тыс. человек.

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