Наказание ждет с первого раза: работающие в "тени" не должны получать страховку

Лица, работающие в "тени", должны сами за себя платить взносы на здравоохранение, считает вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас. Директор Литовской бизнес-конфедерации Эгле Радишаускене согласна с этим мнением. Однако, по ее мнению, нынешнее предложение министерства проблему до конца не решает.

О реформе службы занятости во вторник речь шла в эфире передачи "Тема Delfi". Шилинскас представил перемены с помощью следующего примера.

"Пример на практике: компания искала 150 работников, Служба занятости послала 700 безработных. Трудоустроились всего 100 из них, а 600 вернулись в службу, хотя оставалось еще 50 рабочих мест. Это показывает статистика Службы занятости. Около 10% граждан утверждают, что ищут работу. Однако на такой же вопрос Департамента статистики, говорят, что ищут работу 7%. Только тут разница получается в 50 000 человек.

Мы хотим решить эту проблему и выяснить, кто на самом деле ищет работу. Им нужно помочь. Сейчас многие притворяются будто ищут работу, а мы делаем вид, что им помогаем, посылая им предложение, хотя на деле им нужна другая помощь - решение вопроса долгов, нужно, чтобы было с кем оставить детей, или решать проблему зависимости", – сказал вице-министр.

Соцмин предлагает новый порядок: если два раза в течение 6 месяцев человек отказывается от подходящего по специальности предложения, ему предлагают вакансии не соответствующие его компетенции и опыту. Если и от такой работы он откажется, его лишают статуса безработного, который дает бесплатный ОНЗ.

"Мы предлагаем, считать так - если человек два раза отказался от подходящей работы, значит ему работа не нужна. Но мы говорим также, что надо выяснить, почему он не ищет работу. Если он работает в "тени", ему не должны оплачивать страхование здоровья. Если у человека есть другие проблемы, например, он не может доехать до работы, то этот вопрос надо решать с муниципалитетом", – сказал Шилинскас.

"Мы предлагаем исключить из списка Службы занятости тех, кто работает в "тени". Сейчас действует порядок, согласно которому, человека вычеркивают, если поступают 2 сообщения о работе в "тени" за год. Такого практические не бывает. Мы предлагаем исключать из списка после первого сообщения. роме того, мы планируем более тесное сотрудничество с муниципалитетами. Там все всех знают – все видят: ты говоришь, что ищешь работу, а сам работаешь там-то и там-то. Сейчас факт нелегальной работы устанавливает ГНИ. Но такого, чтобы в Службу занятости дважды в год сообщали о том, что конкретный человек работает нелегально, практические не бывает. Значит, после первого сообщения человек остается в числе безработных. Мы хотим, чтобы было достаточно одного сообщения", – сказал он.

"Что касается ОНЗ - да. Часть людей регистрируется в Службе занятости ради страхования здоровья. Мы считаем, что этот вопрос министерство не решает. Оно только выделяет и предоставляет неготовым к участию в рынке труда другой статус. Дает возможность получать ОНЗ. Мы считаем, что надо выяснить, надо решить, должны ли такие люди вообще быть в списке Службы занятости. С ними должны работтаь муниципалитеты. Изменение статуса ничего не меняет, только улучшает статистику службы. Безработных будет меньше. Но на деле их меньше не станет, с ними кому-то придется работать", – сказала она.

"Подходящей работой будет считаться та, которая отвечает опыту и квалификации человека. Мы видим такие проблемы - человек ищет работу библиотекаря там, где библиотека была закрыта много лет назад. Тогда он много лет стоит на учете в Службе занятости и от других предложений отказывается. Мы предлагаем, спустя какое-то время предлагать такому человеку и неквалифицированную работу. Если он от нее откажется, будет считаться, что этот человек работу не ищет. Мы решаем вопрос сроков - 6-9 месяцев. Если я был директором компании по починке факсов, а ими сейчас не пользуются, то могу работать в любом другом месте", – сказал Шилинскас.

"Если человек выполняет квалифицированную работу, он компетентен. На этом должен быть основной акцент. Я считаю, несправедливо предлагать ему любую работу", – заметила Радишаускене.

Собеседники Delfi оценили идею не платить пособие по безработице непривитым.

"Мы скептически относимся к такой идее. Если человек ищет работу, он должен получать пособие, независимо от того, по какой причине он ее лишился. Не всегда люди, которые уходят с работы по собственному желанию, делают это по собственному желанию. Человек без работы, он должен получить страховку", – заметил Шилинскас.

"Мы за вакцинацию, если человек ушел с работы, потому что не хочет сдавать тесты, надо сделать обязательным тестирование и для непривитых клиентов Службы занятости", – считает Радишаускене.

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