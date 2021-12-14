Глава Соцмина: мы обсудили бы отказ в пособии по болезни для непривитых

Некоторые представители бизнеса предлагают не платить пособия по безработице непривитым жителям, которые уходят с работы. Однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что больше была бы склонна не платить им пособие по болезни.

По словам министра, выплаты по безработице связаны с переведенными человеком взносами, это своего рода страхование.

"Когда человек платил налоги, он заручился социальными гарантиями на будущее. Но все эти дискуссии, предложения работодателей, все это обсуждается, мы обсудили бы и такое предложение", – сказала LRT radiНавицкене.

"Но если говорить о снижении каких-то гарантий для людей, которые сделали выбор и решили не прививаться, то, наверное, было бы целесообразнее говорить о пособии по болезни", – прибавила она.

По словам Навицкене, и сейчас при выплате пособия по болезни есть исключения: человек его не получает, если травма была получена, когда человек был пьян или находился под воздействием наркотических препаратов, или не использовал защиту.

С 1 декабря 2021 года государство не оплачивает тесты для непривитых жителей, сейчас за регулярные тесты должны платить сами работники или их работодатели. Если работник не тестируется, его отстраняют от работы.

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