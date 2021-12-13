Пожилая пара украсила свою усадьбу к праздникам: люди съезжаются посмотреть даже в морозы

Литовцы в этом году продолжают удивлять праздничными уникальными украшениями. Особое внимание привлекла усадьба в Ужвентисе (Кельмеский район). 10 лет назад усадьбу приобрели Регина и Антанас. С тех пор они каждый год украшают ее к праздникам. В этом году на усадьбу приезжают посмотреть люди из окрестных населенных пунктов, делятся фотографиями в социальных сетях.

Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становилось все больше. Они заранее готовятся к празднику.

"Мы начинаем все делать во второй половине ноября или в середине месяца. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле", - сказала Регина.

"Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации - звезды, снежинки", - рассказала женщина.

Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую.

"Много людей приезжает. В пятницу было очень много людей, даже в холода приезжали. Мы вечером всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, мы приготовили конфеты для детей", – продолжила она свой рассказ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!