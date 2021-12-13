Член правления Центробанка Литвы: для проведения санкций в жизнь необходим координационный центр

Для проведения в жизнь международных экономических санкций и санкций, введенных отдельными государствами, нужен один координационный центр, говорит член правления Банка Литвы (Центробанк). По словам Симонаса Крепшты, такой центр мог бы объединить все государственные институции и помочь избежать затруднительных ситуаций.

"Вопрос проведения санкций в жизнь в Литве довольно затруднительный, у нас много институций, которые участвуют в этом процессе. Нужен один координационный центр, который облегчил бы деятельность как официальных институций, так и частных учреждений, и ответил бы на многие вопросы, которые возникают у участников финансовых рынков и предприятий", - сказал Крепшта радио LRT в понедельник.

По его словам, санкции Европейского союза и ООН в Литве вступают в силу автоматически и вопросов не возникает ни у участников финансового рынка, ни у других учреждений. Однако санкции США или других государств автоматически в Литве в силу не вступают - для этого нужны дополнительные правовые акты.

"В этом отношении банки или финтех-предприятия в каком-то смысле находятся в исключительном положении, потому что подавляющее их большинство выполняют санкции США, даже если они де-юре и не действуют в Литве", - сказал Крепшта.

"И банки, и финтех-предприятия ответственно относятся к превенции отмывания денег, и для них также очень важно сохранить добрую репутацию, потому что определенные нарушения в связи с санкциями США чреваты для них тем, что долларовые расчеты и отношения с другими европейскими и мировыми банками могут оказаться ограничены", - сказал он.

После того, как 8 декабря вступили в силу санкции США для одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений - "Беларуськалия", их транзит через Литву не прекратился.

Из-за этой ситуации заявления об отставке премьеру уже подали министры транспорта и иностранных дел Марюс Скуодис и Габриэлюс Ландсбергис.

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