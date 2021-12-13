Администрация президента Литвы предлагала не применять в Европе санкции для белорусских удобрений

В середине июня администрация президента Литвы занимала позицию, согласно которой Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений, свидетельствуют опубликованная в понедельник порталом Delfi внутренняя переписка между президентским офисом и Министерством иностранных дел.

"С санкциями в отношении Белорусской АЭС ситуация очень плохая, потому что опоздали с процедурами. Но в случае с удобрениями мы сначала получим убытки для нашего бизнеса, а потом россияне переймут белорусское предприятие. Попробуем отстоять интересы ЛТ! (…)", - говорится в цитируемой переписке глава группы советников президента по внешней политике Асты Скайсгирите.

"Мы не стремимся блокировать все секторальные санкции, мы хотим, чтобы только удобрения были вне, БелАЭС была в списке", - цитируется переписка лица под именем Скирманте. По данным Delfi, вероятно, что это советник из группы президента по внешней политике - Скирманте Страйгене.

Через несколько дней после этой переписки советник президента Дарюс Кулешюс публично заявил, что лидер страны Гитанас Науседа поддержит соглашение ЕС о секторальных санкциях в отношении Беларуси, независимо от того, распространяется оно на экспорт удобрений или нет.

В ответе, отправленном Delfi, администрация президента подчеркнула, что фрагменты внутренней рабочей переписки не отражают окончательную общую позицию, согласованную с правительством.

В МИД информацию не комментируют.

Переписка велась во время принятия Евросоюзом решения о запрете импорта нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси. ЕС в итоге решил ввести санкции в отношении некоторых продуктов, но не в отношении действующих договоров.

Когда в среду вступили в силу санкции США в отношении "Беларуськалия", транзит удобрений через Литву не прекратился, поскольку компания внесла в ноябре предоплату за транспортировку Литовским железным дорогам.

Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве

В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом.

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