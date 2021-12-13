Тихановская: в недействующих санкциях для "Беларуськалия" виноват минский режим

В продолжающемся транзите белорусских удобрений через Литву обвинять следует один лишь минский режим, у которого есть многолетний опыт обхода международных санкций, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Режим, имея 27-летний опыт обхода санкций, использует этот момент, использует эти лазейки, которые оставляют санкции, и продолжает торговать санкционной продукцией. Я вижу, как литовское правительство принципиально работает с целью повлиять на режим, принципиально хотят отделить режим от дохода", – сказала С. Тихановская журналистам в понедельник в Брюсселе.

"Но, к сожалению, именно из-за того, что оставлены эти пробелы, происходят моменты, когда торговля не только продолжается, но и даже увеличивается", – сказала она после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Она подчеркнула, что Литва придерживается "последовательной позиции" в вопросе санкций для Минска и поддержки гражданского общества Беларуси, однако режим Александра Лукашенко "использует слабости международного права", стремясь обойти санкции. По ее словам, Запад должен оставаться "твердым и принципиальным", чтобы не допускать дальнейшей торговли удобрениями "Беларуськалия".

"Ответственность за все происходящее лежит только на режиме. Поверьте мне, правительство Литвы делает все возможное, чтобы не дать режиму возможность торговать дальше. Потому что ценности, моральные качества важны для нашего братского народа. Но я еще раз говорю, что мы имеем дело с опытной коррупционной схемой, которая уже давным-давно знает, как идти против системы (...) Если в демократических странах есть бизнес-этика, есть международное право, то в случае с режимом этого не существует", – сказала она.

В минувшую среду вступили санкции США в отношении "Беларуськалия", но с их вступлением транзит удобрений через Литву не остановился, поскольку компания еще в ноябре произвел авансовые платежи литовской ж/д компании ЛЖД за перевозку.

Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между находящейся в госуправлении ЛЖД и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

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