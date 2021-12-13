Глава МИД Литвы в Брюсселе: Россия готовится к войне и делает это серьезно

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия готовится к войне с Украиной, а эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву.

"Я считаю, что Россия действительно готовится к войне и делает это серьезно. Я все еще чувствую себя так, будто мы недостаточно серьезно относимся к тому, что происходит, даже в Литве", - сказал Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед встречей глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в понедельник.

В последние недели Россия стянула к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность у стран Запада на предмет того, что Москва, возможно, планирует вторжение в соседнюю страну.

Блок НАТО предупредил Москву, что в случае вторжения для нее возникнут крупномасштабные "стратегические и экономические" последствия.

Ландсбергис предупредил, что Россия стремится не просто к тому, чтобы "побряцать оружием" или вызвать в регионе временные беспорядки.

"Если судить по предупреждениям наших партнеров и коллег, то они хотят изменить стратегическое устройство региона, которое сложилось за последние десятилетия", - сказал глава литовской дипломатии.

"Это очень опасно и опасно для Литвы", - добавил он.

Ландсбергис в фейсбуке написал, что желающий избежать войны Запад может быть готов к серьезным политическим уступкам, а эскалация сейчас происходит потому, что Украина все время отдаляется от "путинского" мира.

По его словам, поскольку военные действия России происходили бы недалеко от Литвы, стране следует к этому готовиться и самостоятельно, и в сотрудничестве с партнерами.

"Подготовиться нам следует и к возможными санкциями - должно быть ясно, что получит Россия, если снова пересечет границу Украины", - сказал Ландсбергис.

По его словам, Западу также не следует "играть в игру России".

"Стратегическое устройство своего государства выбирают жители государства и демократически избираемые ими представители власти, а не сопредельные диктаторы. Политика открытых дверей является катализатором притягивающей гравитационной силы и положительных изменений как НАТО, так и ЕС", - сказал министр.

"То, что даже без четких обещаний рядом с ЕС происходят изменения, имеет место благодаря именно политике открытых дверей. Закрытые двери могут очень драматично замедлить изменения", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, в ответ на угрозу нужно укреплять безопасность региона Балтийского моря.

"И жителям нашего региона, и вероятным агрессорам должно быть ясно, что у альянса есть зубы, и зубы очень острые", - сказал он.

Россия отрицает опасения по поводу вероятного вторжения в Украину. Москва объясняет стягивание войск стремлением не позволить вовлечь Украину в НАТО.

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