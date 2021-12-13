В суд передано дело мотоциклиста, который мчался по городу на скорости 200 км/ч

В Вильнюсский участковый суд передано уголовное дело в отношении мотоциклиста, который мчался по городу на скорости 200 км/ч, пытаясь скрыться от полиции (284 ст. УК ЛР).

16 июня, 2021 г. в 11 ч., в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. В.Петарё, началось преследование мотоциклиста на Aprilia RSV 4RR, его остановили только на ул. А.Гоштауто.

40-летний мужчина на мотоцикле мчался по городу на скорости 200 км/ч, он ехал по пешеходным дорожкам и велодорожкам, на красный свет.

Выяснилось, что за превышение скорости беглец был лишен прав в 2019 г., поэтому он управлял мотоциклом без прав. Кроме того, на мотоцикле Aprilia RSV 4RR не было номера, мотоцикл не был застрахован.

Нарушителя ждут общественные работы или штраф, ограничение свободы или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.

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