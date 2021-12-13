Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, дважды сопроводили летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В минувший вторник истребители НАТО опознали самолет-штурмовик "Ил-20", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в сторону Дании.

В этот же день был опознан другой "Ил-20", летевший в сторону Дании и вернувшийся обратно в Россию.

Оба самолета летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживали связь с региональным диспетчерским центром в Эстонии.

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