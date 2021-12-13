Такой порядок предусмотрен в предложениях об изменении постановления правительства о режиме ЧС.
Согласно проекту, введенные меры ограничения правительство "упраздняет или смягчает", если за последнюю календарную неделю не было ни одного дня, когда в больнице находилось больше 300 больных с коронавирусом.
В документе также предлагается связать сроки действия "паспорта возможностей" с этим показателем. Ограничения вернутся, если в больницах количество больных ковидом снова составит больше 300 человек.
Правительству Литвы также предлагают подкорректировать порядок требования "паспорта возможностей" у детей с 12 лет.
Согласно проекту, он будет требоваться детям старше 12 лет и двух месяцев, чтобы было время на вакцинацию этих детей с того дня как им исполнится 12 лет.
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