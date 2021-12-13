Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет

В минувшие выходные Литву потрясло известие о смерти годовалого ребенка от коронавируса. Правда, выяснилось, что ребенок скончался еще 1 сентября 2021 года, однако факт его смерти был включен в статистику только 12 декабря.

Кроме того, в выходные стало известно о смерти от коронавируса двоих молодых людей, которым не было и 30 лет.

11 декабря в Мариямпольской больнице от COVID-19 скончалась женщина из возрастной группы 20–29 лет. Эту информацию Delfi подтвердила представитель больницы по связям с общественностью Айсте Висоцкене.

10 декабря от коронавируса скончался и непривитый житель Расейняй из возрастной группы 20–29 лет. Его на скорой сначала привезли в Расейнскую больницу, а потом увезли в Юрбаркскую больницу и поместили в реанимацию.

Однако спасти жизнь молодого человека врачам не удалось. Он скончался.

Главврач Юрбаркской больницы Рута Лукшене сказала, что в их больнице лежали и другие молодые люди с ковидом. И сейчас есть два тяжелых пациента с COVID-19 младше 50 лет.

Обычно, по словам врача, молодые люди, которые попадают в больницу с коронавирусом, бывают непривиты.

Лукшене убеждена: привитые, даже если заболевают, переносят болезнь легче.

На вопрос, сожалеют ли попавшие в больницу непривитые люди о том, что они не привились, врач ответила, что сожалеют не все. Некоторые, по ее словам, даже попав в больницу, свою позицию в отношении вакцинации не меняют.

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